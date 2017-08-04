Çeşme'de kartonkondu savaşı!

Çeşme Dalyanköy’de birçok ünlü beach kulübe ev sahipliği yapan Aya Yorgi Koyu’nun bitişiğinde bulunan Hacettepe Koyu’ndaki bazıları karton, bazıları suntadan yapılan derme çatma evler, yazlık niyetine kullanılıyor.
Gazete Habertürk'ten Yunus Emre Çınar'ın haberine göre belediye ekipleri tarafından kaldırılan “kartonkondular”, görevliler gittikten sonra 1 saat içinde yeniden kuruluyor.
Çevre sakinleri, bölgede geçen yıl 2 karton ev olduğunu, bu yıl ise sayının 20’ye yaklaştığını belirtti.
Her biri 20-30 metrekare olan bu evlerin yaz aylarında çalışmak için Çeşme’ye gelenler ya da bedava tatil yapmak isteyenler tarafından kullanıldığı öğrenildi.
Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Bu kişileri uyardık. Söz konusu alanda kaçak olarak kartondan ve çeşitli malzemelerden yapılan yapıları en kısa sürede kaldıracağız” dedi.