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Çeşme'de kartonkondu savaşı!

04 Ağustos 2017 Cuma, 05:05:44

  • 1 Çeşme'de kartonkondu savaşı!
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    Çeşme Dalyanköy’de birçok ünlü beach kulübe ev sahipliği yapan Aya Yorgi Koyu’nun bitişiğinde bulunan Hacettepe Koyu’ndaki bazıları karton, bazıları suntadan yapılan derme çatma evler, yazlık niyetine kullanılıyor. 

  • 2 Çeşme'de kartonkondu savaşı!
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    Gazete Habertürk'ten Yunus Emre Çınar'ın haberine göre belediye ekipleri tarafından kaldırılan “kartonkondular”, görevliler gittikten sonra 1 saat içinde yeniden kuruluyor.

  • 3 Çeşme'de kartonkondu savaşı!
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    Çevre sakinleri, bölgede geçen yıl 2 karton ev olduğunu, bu yıl ise sayının 20’ye yaklaştığını belirtti.

  • 4 Çeşme'de kartonkondu savaşı!
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    Her biri 20-30 metrekare olan bu evlerin yaz aylarında çalışmak için Çeşme’ye gelenler ya da bedava tatil yapmak isteyenler tarafından kullanıldığı öğrenildi.

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  • 5 Çeşme'de kartonkondu savaşı!
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    Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Bu kişileri uyardık. Söz konusu alanda kaçak olarak kartondan ve çeşitli malzemelerden yapılan yapıları en kısa sürede kaldıracağız” dedi.

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