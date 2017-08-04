Konya'da kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada şoka giren otomobil sürücüsü Kerem Daş, "Zeki nerede sesini duyamıyorum. Ben bu rüyayı kaç sefer gördüm. Bana birisi mi çarptı ağabey" diye konuştu.



DHA'nın haberine göre, kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Konya-Aksaray karayolu Aslım kavşağında meydana geldi.



Afyonkarahisar'dan Kayseri'deki meyvesuyu fabrikasına kayısı taşıyan 40 yaşındaki Abdil Çimen yönetimindeki kamyon, 19 yaşındaki Kerem Daş yönetimindeki 42 PP 309 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, metrelerce sürüklenip hurdaya dönen otomobilde, sürücü Daş ile yanındaki arkadaşı Zeki Samet Sağdıç sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Daş ve Sağdıç'ı çıkardı.



YANINDAKİ ARKADAŞININ AĞIR YARALANDIĞI KAZADA ŞOKA GİRDİ: BEN BU RÜYAYI KAÇ SEFER GÖRDÜM



Otomobili kuzeninden emanet aldığı belirtilen Kerem Daş, kendisine yardım edenlere, "Zeki nerede sesini duyamıyorum. Ben bu rüyayı kaç sefer gördüm. Bana birisi mi çarptı ağabey" diye sordu.



Kerem Daş ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne, ağır yaralanan Zeki Samet Sağdıç ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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