Suruç'ta PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların AK Partili yöneticiler, belediyelere atanan kayyumlar, devlet büyükleri ile asker ve polise yönelik eylemlerde kullanılacağı öne sürüldü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hasan Atmaca'nın aktardığı bilgilere göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütü üyelerinin, Türkiye'ye patlayıcı ve mühimmat soktuğunu saptandı. Araştırmayı derinleştiren polis, patlayıcı ve mühimmatların Suruç ilçe merkezine yakın noktadaki arazide gizlendiğini de belirledi.

ARAZİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine araziye düzenlenen operasyonda kayalıkların arasına gizlenmiş 2 plastik bidon içerisinde 40 kilo plastik patlayıcı, 2 metre infilak fitili, 2 metre saniyeli fitil, zırh delici 15 roket başlığı, 3 bin 760 uzun namlulu silahlara ait fişek, el bombaları ve el bombalarına ait fünyeler ele geçirildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada patlayıcıların AK Partili yöneticiler, belediyelere atanan kayyumlar, devlet büyükleri ile emniyet ve askeri personellere yönelik eylemlerde kullanılacağının değerlendirildiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.