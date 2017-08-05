Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da yayınlanan bir dergiye verdiği röportaja ilişkin, "Bu sözlerin düzeltilmesi lazım. Bu sözler doğru sözler değildir, gerçeği yansıtmamaktadır. Hele hele Türkiye'de bunu ana muhalefetin başında olan bir kişinin böyle bir ifadede bulunması doğru değildir. Bu siyaseten de doğru değildir. Düzelteceğini ümit ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen Şahinbey Parkı'nın açılışından önce gazetecilerin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da yayınlanan bir dergiye verdiği röportaja ilişkin soruları üzerine, Türkiye hakkında uzun süredir olumsuz algı operasyonları yürütüldüğünü belirterek, bunun, yurt dışında devam ettiğini ifade etti.

Bakan Kurtulmuş, "Ne yazık ki bunlarda bu olumsuz algı operasyonunu bir parçası olarak görülüyor. Türkiye son derece güvenli bir yerdir. Her hangi bir şekilde Türkiye'yi güvensiz bir ülke olarak tanımlamak büyük bir talihsizlik ve büyük bir haksızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Hele ki Türkiye'nin içinden bu sözlerin söylenmesi doğru değildir." diye konuştu.

"Türkiye'nin her şehri İstanbul'u, Antalya'sı, Çanakkale'si en az Berlin, Paris Londra kadar güvenlidir." diyen Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Türkiye'nin güvensiz olduğunu ifade etmek yanlıştır, Türkiye'ye karşı haksızlıktır. Hele hele geçtiğimiz sene 2015, 2016 arasında çeşitli vesilelerle, özellikle Ruslarla yaşanan kriz dolayısıyla gerilemiş olan turizmimize karşı yapılmış bir darbedir. Öyle anlarız bunu. Bu sözlerin düzeltilmesi lazım. Bu sözler doğru sözler değildir, gerçeği yansıtmamaktadır. Hele hele Türkiye'de bunu ana muhalefetin başında olan bir kişinin böyle bir ifadede bulunması doğru değildir. Bu siyaseten de doğru değildir. Evet muhalefet partileri zaman zaman iktidara karşı sözler söyler. Bunları anlayışla karşılarız. Ama Türkiye'ye karşı yapılan algı operasyonunun bir parçası olmasını asla tasvip etmek mümkün değil, doğru değil. Düzelteceğini ümit ediyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir. Herkesin rahatlıkla gelip ziyaret edebileceği, turistik amaçlarla Türkiye'nin her köşesini dolaşabileceği bir yerdir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE İNSANLAR HUZUR İÇERİSİNDE DOLAŞABİLİRLER"

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gittiğini ve Ahmedi Hani Kültür Festivali'ne katıldığını anımsatan Bakan Kurtulmuş,

"Orada barış içerisinde, büyük bir şenlik havası içerisinde festivalimizi yaptık. Kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Doğubeyazıt'ta sokaklarla halkımız ile birlikte dolaştık. Oturduk çay, kahve içtik. Yani Türkiye'nin her yeri güvenliklidir. Türkiye'nin her yerinde insanlar huzur içerisinde dolaşabilirler. Terör saldırısı derseniz kusura bakmayın, dünyanın her yerinde hain terör örgütleri, birtakım dış güçlerin maşası olarak icrai faaliyette bulunuyorlar. Terör örgütlerine karşı da herkesin, içeride iktidarla muhalefetle, dışarıda bütün ülkelerin siyasetçileri olarak tek yumruk olarak durmamız lazım. Terör örgütleri nerede hangi saldırıda bulunuyorlarsa bu bütün insanlığa karşı yapılmış olan bir suçtur. Buna karşı hep beraber duralım. Ama, Türkiye güvensiz bir ülkedir diyerek başkalarının ekmeğine yağ sürmek Türkiye'ye karşı haksızlıktır. Bunu kabul etmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, gazetecilerin kurban bayramı tatili konusundaki bir sorusuna ise "Henüz daha Bakanlar Kurulu toplanmadı. Konu Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Şu anda açıklama yapmak için zaten erken. Oldukça yeterli vakit var." karşılığını verdi.