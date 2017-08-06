Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Erhan Konuk gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İHA'nın haberine göre, cenaze namazı sırasında şehidin nişanlısı şehidin annesine sarılarak ayakta durabildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Erhan Konuk (26) Pozantı ilçesinde toprağa verildi.
İlk olarak baba evine getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Pozantı ilçesine bağlı Aşçıbekirli Köyü'ne götürüldü. Aşçıbekirli Camii'nde kılınan cenaze namazında şahidin annesinin, nişanlısının ve kardeşlerinin ağıtları yürek parçaladı.
Daha sonra şehit polis Erhan Konuk'un cenazesi özel harekat polislerinin omuzunda Aşçıbekirli Mahalle Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
Öte yandan, cenaze törenine askeri ve mülki erkanın yanı sıra bini aşkın vatandaş katıldı. Şehit polisin acılı babası da cenazede gözyaşlarına boğuldu.
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