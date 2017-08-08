Bodrum'da 21 Temmuz'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede çok sayıda deprem kaydedildi. Son olarak, bugün AFAD'da yer alan verilere göre, Muğla Bodrum'da saat 10:42'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Deprem, özellikle tatil sezonunda bölgede tatil yapan vatandaşları tedirgin ederken çok sayıda soru işaretine de neden oldu.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bodrum'daki son depremler, bölgedeki yapıların güvenliği, yeni depremlerin ne kadar tehlikeli olduğu, tsunami endişesi nedeniyle denize girilip girilmeyeceği gibi akıllardaki sorulara ilişkin HABERTURK.COM'a önemli değerlendirmelerde bulundu:

"BUNUN DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN DOĞUM SANCISI OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİM"

9 saat önce sosyal medyadaki sayfamdan bir açıklama yapmıştım. Dünkü, 4'lük deprem fırtınasından sonra bunun daha büyük bir depremin doğum sancısı olduğunu belirtmiştim. Beklediğim depremin de 5.5'e kadar varabileceğini belirtmiştim, 5.3 olarak gerçekleşti ve 10 kilometre de derinlikte.

"DÜŞÜNTÜ TÜRÜNDE BİR KIRIKLA OLUŞTU"

Düşüntü türünde bir kırıkla oluştu bu deprem. Oradaki depremin (21 Temmuz depremi) gerçek büyüklüğünün 6.7 olduğunun da bir bakıma kanıtıydı bu. 6.6'da ısrar ettiler. Büyük bir depremdi, 22-27 saniye arasında sürmüştü o deprem ve düşüntü türünde oluştu, aynı zamanda da süprüntü oluştu, yani tsunami dalgası oluşturdu. Tsunami yüksekliği de yanlış verildi. Orada 1.-1.5 metrelik bir dalga yüksekliği vardı.

"ARTÇILAR SÜRECEKTİR AMA HİÇBİR TEHLİKE YOK"

Gerek yerli gezginler, gerek yabancı gezginlerin Bodrum'dan ayrılması için bir neden yok. "Denize girilebilir mi?" diye soru geliyor bana. Girsinler denize. Bir süprüntü dalgası gelir mi denizden? Hayır gelmez. Evleri yıkılır mı? Hayır, yıkılmaz. 6.7'de yıkılmayan yapılar, 5.5'te de yıkılmaz. Yaşam devam etsin, kaçmaya gerek yok. Evet, deprem ürpertir insanı ama ben daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Artçı depremler sürecektir ancak hiçbir tehlike yok, ben de bu hafta Bodrum'a gidiyorum, daha sonra da Fethiye'ye gidiyorum.

"GERGİNLİK BOŞALMASI BİTMEDİ"

Bu deprem ve gerginlik boşalması bana göre bitmedi. Sürecek daha. Halen sancılar da sürecek. 5.5 büyüklüğüne kadar varabilecek artçı depremler olur bu bölgede. Süre olaraksa 1-2 ay daha sürecek gibi geliyor bana. Bunu hemen söylemek mümkün değil ama günü gününe izliyoruz bunu. Benim dünkü öngörümün doğru çıkmasının nedeni de bundan kaynaklıydı.

DEPREMLER YAPILARI YORAR MI?

Binalar her depremde yorulur ve içinde küçük çatlaklıklar gerçekleşir. Betonarme yapılarda yorulma olur. Bunlar 21 Temmuz'dan önceki dayanıklıkta değil şu anda. Bodrum'dan aldığım bilgilerde evlerde ciddi çatlaklar olduğunu belirten kişiler var. Sadece "evimizi satamayız" diye açık etmediklerini bildirdiler. Bu tür olaylar her depremde olur. Şu anda hiçbir şey yok diyemeyiz. Yapılar yoruldu oralarda ama göçmedi, göçmemesi güzel bir olay. Bunları bir inşaat ve jeofizik mühendisine danışıp, inceleme yaptırıp, güvenle o binalarda oturabileceklerini belirtsinler. Bugünkü deprem de tabii ki yordu, Van depremini hatırlarsınız, önce büyük bir depremde çok fazla yıkıntı yoktu, daha sonra gelen orta büyüklükteki depremde yıkıntı oldu. Dolayısıyla Bodrum'daki yapılar şöyle veya böyle, 21 Temmuz'daki kadar sağlam değil şu anda.

BAŞKA FAYLARI HAREKETE GEÇİRİR Mİ?

Depremlerin başka fayları harekete geçirmesi söz konusu değil.

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