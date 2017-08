TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yayınlanan videoda, yılın 365 günü kapıları açık olan Anıtkabir'de ziyaretçiler gelmeden her sabah yapılan hazırlıklar anlatıldı. DHA'nın haberine göre; Anıtkabir personelinin her gün aynı saatte, aynı tempoyla çalışmaya başladığı belirtilen videoda, 2017 yılının ilk 6 ayında, Anıtkabir'i 259 bin 933 kişinin ziyaret ettiği bilgisi verildi.

ZİYARETÇİ SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI



Anıtkabir'in ziyaretçi sayısının son 5 yılda yaklaşık 2 milyon arttığı anlatılan videoda; 2012 yılında 3 milyon 800 bin olan ziyaretçi sayısının, 2016 yılında 5 milyona yaklaştığı bilgisi yer aldı.

TSK'nın 'Anıtkabir' videosunda şu bilgiler verildi:

Anıtkabir Komutanlığı, Anıtkabir'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına gözü gibi bakıyor. Güvenlik önlemlerinden çevre düzenlemesine kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. Tören alanı, Aslanlı Yol, mozole; Anıtkabir'in her yerinde bir ekip temizlik yapıyor. Her sabah çiçekler sulanıyor, güller budanıyor. Yeşil alanlara özenle bakılıyor. Anıtkabir personeli adeta karınca gibi çalışıyor. Saat 09.00'da Anıtkabir'in kapıları ziyaretçilere açılıyor. Onlar gelmeden müzeler de hazırlanıyor. Önce personel tarafından mühürlü kapılar açılıyor. Atatürk'ün özel eşyası şifreli kapıların ardında. O kapılar açıldıktan sonra müzedeki son rötuşlar yapılıyor. Hem içerisi hem dışarısı 24 saat kameralarla takip ediliyor.

Olumsuz durumlar karşısında anında müdahale edebilecek güvenlik birimi her an tetikte. Askerlerin üzerindeki kameralar her detayı kayıt altına alıyor. Anıtkabir'e gelen araçlar da sıkı bir kontrolden geçiyor. Ziyaretçiler Nizamiye'den aranarak, içeri giriyor. Yangın, sabotaj ve hırsızlığa karşı da her türlü önlem Anıtkabir Komutanlığı tarafından alınıyor. Yılın her günü kapıları ziyaretçilere açık Anıtkabir'in. Sadece yurt içinden değil, dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlıyor. Anıtkabir bahçesi, her daim yeşil ve çiçeklerle süslü. Çevre düzenlemesi, peyzaj teknikerleri ve 26 bahçıvan tarafından titizlikle yapılıyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, eşsiz görüntüsüyle yeni ziyaretçilerini bekliyor.