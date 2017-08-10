Şemdinli'deki darp iddiasıyla ilgili bir polis görevinden uzaklaştırıldı

Şemdinli'nin Altınsu Mahallesi'nde 5 Ağustos tarihindeki operasyon esnasında PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu bir polis memurunun şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı saldırının ardından terör örgütü mensuplarının gizlenerek ateş açtıkları değerlendirilen bölgelerde gözaltına alınan bazı kişilerin darp edildikleri iddiasıyla Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları başvurunun ardından başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ" NEDENİYLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valiliğin söz konusu soruşturma kapsamında savcılığa müracaat eden vatandaşların teşhisi üzerine bir polis memurunu "kuvvetli suç şüphesi" nedeniyle görevinden uzaklaştırdığı öğrenildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Şemdinli'deki darp iddiasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, iddiaların araştırılması için adli ve idari incelemelere ivedilikle başlandığı, bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de müfettiş görevlendirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, terörle mücadeleye vurgu yapılarak, "Güvenlik kuvvetlerimiz terörist unsurların adaletin önüne çıkartılması için büyük bir kararlılık ve özveri ile cansiperane mücadele etmektedir. Güvenlik kuvvetlerimizce yürütülmekte olan terörle mücadele bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evrensel hukuka ve insan haklarına uygun olarak aynı kararlılıkla yürütülmeye devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Hakkari Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada da kusuru olan personel tespit edilirse haklarında gerekli tahkikatın yapılacağı duyurulmuş, "Bunun dışında bazı haber ajanslarında ve sosyal medyada güvenlik güçlerinin vatandaşlarımıza işkence yaptığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır ve terör örgütünün propagandasını yapma maksadını taşımaktadır" ifadesi yer almıştı.

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