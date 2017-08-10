İzmir'de yaşadığı mahalledekilere arabasını, yazlığını sattırıp aldığı paralarla ortadan kaybolan Aydın Y. adlı kişinin yakalanıp Karşıyaka Adliyesi'ne getirildiğini duyan mağdurlar, adliyeye akın ederken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.



İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesinde iddialara göre evini, arabasını, yazlığını satan onlarca vatandaş, tefeci usulü yöntemle fazla para alma ümidiyle yüklü miktarda parayı mahalledeki Aydın Y. adlı kişiye verdi. Çevresinden ve yakınından yüklü miktarda paralar alan Aydın Y., aldığı paraları fazlasıyla iade edip mahallede bir güven oluşturdu. Bunun üzerine daha çok vatandaş kendisine başvurdu ancak Aydın Y. bu defa aldığı paraları geri vermediği gibi bir anda ortadan kayboldu. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaşlar da çılgına dönmüştü.





EVLERİNİ, ARABALARINI SATTILAR



Kimisinden 200 bin TL aldığı, kimisinin evini ve arabasını sattırdığı iddia edilen Aydın Y.'ye ulaşamayan çoğunluğu Roman vatandaşlar çaresiz kalmış, polise bile gitmeden, hep birlikte bir video çekmişti. Sosyal medyada herkesin arkadaş olduğu ve videonun Aydın Y. tarafından görülebileceğini düşünen vatandaşlar, A.Y.'ye geri dönmesi için video aracılığıyla çağrıda bulunmuştu.



ADLİYEDE GERGİNLİK



Aydın Y. isimli şahıs ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarafından yakalanarak Karşıyaka Adliyesi'ne götürüldü. Aydın Y.'nin yakalandığını duyan mağdurlar da hemen adliyeye akın ederken, zaman zaman da gerginlikler yaşandı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, ekipler adliye kapısı önüne set çekti. Öte yandan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu düşünülen abisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.