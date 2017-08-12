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‘SEKİZ KEZ GÖRDÜM’

Ömer Faruk Öztürk, rüyalarını şöyle anlattı: “Furkan ağabeyi tanımıyorum, buralara da ilk defa geliyorum. Beni buraya getiriyor. Kayalıkların arasında sıkışmış. Bir koltuğa oturup sohbet ediyoruz. Bana ‘Annemi babamı getir, beni buradan alın’ diyor. Kimseye söylemiyorum. Rüya, gerçek değildir diyorum. Sonra diğer gün bana kızıyor, yine aynı şeyleri söylüyor. Kolumdan tutuyor, denize zıplıyoruz beraber, üç kayalık gösteriyor, ‘Beni gelin tam bu bölümden alın’ diyor. Sekiz gün gördüm bu rüyaları...” Öte yandan Yıldırım ailesinin diğer üyeleri ise Arnavutköy Akıntıburnu’ndaki bekleyişini sürdürüyor.