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İstanbul Boğazı'nı kapattıran Ömer'in rüyasıymış!

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 04:05:51

İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılarak kaybolan Furkan’ı arama çalışmaları sürüyor. Önceki gün Boğaz trafiğini durduran arama, 11 yaşındaki Ömer’in “Rüyamda ‘Beni buradan alın’ diyordu” iddiası üzerine kilometrelerce ötedeki Karaburun kayalıklarına kaydı

  • 1 İstanbul Boğazı'nı kapattıran Ömer'in rüyasıymış!
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    Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre; İstanbul Boğazı’nda 15 Temmuz’da akıntıya kapılarak kaybolan ve 27 gündür bulunamayan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım için önceki gün Boğaz trafiği durdurularak başlatılan arama çalışmasından sonuç çıkmadı. 

  • 2 İstanbul Boğazı'nı kapattıran Ömer'in rüyasıymış!
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    Ancak Bağcılar’da yaşayan 11 yaşındaki Ömer Faruk Öztürk’ün rüyası, aramaların seyrini değiştirdi. Ömer, Furkan’ın ailesine ulaşıp “Rüyamda Furkan Ağabey beni buraya getirdi. 3 kayalık gösterdi, ‘Sıkıştım, beni buradan alın’ diyordu” dedi.

  • 3 İstanbul Boğazı'nı kapattıran Ömer'in rüyasıymış!
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    Şoke olan Furkan’ın babası Memduh Yıldırım, durumu yetkililere iletmesini şöyle anlattı: “Çocuğun burayı rüyasında sekiz gün üst üste görmesi üzerine yetkililerden istekte bulunduk. Bu talebimiz kabul edildi. Bizim için bir umut. Çocuğun anlattıkları ve bölgede kayalıkların olması rüya ile uyuşuyor.”

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  • 4 İstanbul Boğazı'nı kapattıran Ömer'in rüyasıymış!
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    KAYALIKLARI GÖSTERDİ

     

    Bu gelişmenin ardından Deniz Kuvvetleri de akıntıları göz önüne alarak Furkan’ın bulunması için “Boğaz’ın kuzeyi aransın” diye rapor verince çalışmalar Karadeniz kıyısında Ömer’in tarif ettiği noktalara kaydırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir bot, iki jet-ski ve altı kurbağa adamın yaptığı aramayı baba Memduh Yıldırım ve annesi Kezban Yıldırım da izledi. 

  • 5 İstanbul Boğazı'nı kapattıran Ömer'in rüyasıymış!
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    Furkan Yıldırım’ı rüyasında gördüğünü söyleyen 11 yaşındaki Ömer Faruk Öztürk’ün yer göstermesi üzerine başlayan arama çalışmaları çevredeki kayalıkların diplerinde yoğunlaştı. Dalgıçlar bölgede belirlenen yerlere dalarak arama çalışmalarını denizaltında sürdürdü.

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