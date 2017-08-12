Muğla Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, caretta saldırısının yaşandığı bölgeye derneğe ait atık toplama teknesiyle giderek bir süre dalış gerçekleştirdi.





Dalış sırasında üzerinde beyaz renkte deniz kabuğu bulunan bir caretta caretta gören Demiröz, deniz kaplumbağasını fotoğrafladı. Bir süre caretta caretta ile yüzen Demiröz, daha sonra birden kaplumbağanın saldırısına uğradı.





Demiröz, yaptığı açıklamada, kaplumbağanın saldırgan tavırlar sergilediği ihbarı üzerine dernek olarak çalışma başlattıklarını ve durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdiklerini söyledi.

Bu olayda hem kaplumbağanın hem de insanların zarar görmemesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Demiröz, "DEKAMER yetkilileri 'Bu kaplumbağanın yakalanması halinde alıp merkezde bakarız, besleriz, tedavi ederiz.' dediler. Ben de bölgeye giderek bir dalış gerçekleştirdim." dedi.





Demiröz, saldırdığı iddia edilen caretta carettanın fotoğraflarını çektiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Hayvana zarar vermemek için özel bir ağ tedarik ettik. Hayvana zarar vermememiz gerekiyordu. Derneğimize ait tekneyle gittim. Birkaç saat beklemenin ardından kaplumbağayı gördüm. Onun davranışlarını izledim ve fotoğraflarını çektim. Bugüne kadar bunun gibi onlarca defa kaplumbağalarla yüzdüm, fotoğraflarını çektim. Böyle bir kaplumbağa davranışı daha önce ne gördüm ne fotoğrafladım. Kaplumbağa bir anda saldırgan tavırlar sergileyip, üzerime geldi ve bana da saldırdı. Böyle bir davranışı beklemediğim için donanımlı da değildim. Elimde bir tek sualtı fotoğraf makinem vardı. Üç defa ağzına soktum ve o şekilde saldırıdan kurtuldum. En sonunda bir elimle boğazından bir elimle de yüzgecinden yakalayarak kurtuldum."

Saldırgan kaplumbağayı özel hazırlanan ağla yakalamaya çalıştıklarına işaret eden Demiröz, hayvanın ağdan kurtularak kaçtığını bildirdi.

"YILLARDIR BU HAYVANLA İLGİLİ ŞİKAYET ALIYORUZ"

Demiröz, bu sırada olayı tam olarak anlamayan çevredekilerin tepkisiyle karşılaştığını ifade ederek kaplumbağa ve insanların güvenliği açısından hayvanın tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Bu hayvanla ilgili yıllardır şikayet aldıklarını dile getiren Demiröz, "Çektiğimiz fotoğraflarda da net görünüyor. Üzerinde beyaz bir deniz kabuğu gibi işaret var. Herkes aynı kaplumbağayı tarif etti." dedi.

Deniz kaplumbağasının bulunduğu yerden alınması gerektiğini ifade eden Demiröz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kaplumbağa buradan bir şekilde alınmadığı takdirde yarın veya ondan sonraki günlerde saldırıya uğrayan birinin daha farklı bir muameleyle hayvanı yaralama ya veya öldürmeye kadar gidebilecek davranışta bulunabileceğini düşünüyoruz. Kaplumbağanın insanlara olan tehdidini de ortadan kaldırmak ve hayvanın emniyetini sağlayabilmek için yakalayıp DEKAMER'e göndereceğiz."

Öte yandan Denizciler Derneği Başkanı Demiröz'ün caretta caretta saldırısına uğradığı anlar kameralarca kaydedildi. Görüntülerde Demiröz'ün saldırgan kaplumbağanın boynu ve yüzgecinden tutarak saldırıdan kurtulmaya çalıştığı görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum ilçesindeki Orak Adası koyunda denize giren 18 kişiden Zuhal Tursun ve Cabir Han Akten, bir caretta carettanın saldırısına uğramıştı. Bodrum Devlet Hastanesine başvuran yaralılara burada tetanos ve kuduz aşısı yapılmıştı. Saldırıya uğrayan iki kişinin vücudunda yaralar oluşmuştu.