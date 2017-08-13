ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Van
GÜNDEM

Van'da terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon

Van'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:40:19 Güncelleme: 12:41:20 DHA

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkez ve ilçelerinde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 23"ü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Van merkez ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanması için de operasyonların devam ettiği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER