Trabzon'un Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül´ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlarına devam ediliyor.

ARAZİ KARIŞ KARIŞ TARANIYOR

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve Jandarma Özel Harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Terörist grubun kaçma olasılığı üzerine Gümüşhane-Trabzon sınırında da çok sayıda jandarma ve Özel Harekat polisi konuşlandırıldı. Zırhlı araçların da desteğiyle sürdürülen arama-tarama çalışmalarına Giresun ve Gümüşhane'den takviye ekipler de eşlik etti. Silahlı saldırı ardından kaçan, sayıları 3 olduğu değerlendirilen teröristleri yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyonlar, ormanlık ve sarp arazide yoğun sise karşın gece boyu da sürdürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı mevkiindeki tek katlı bir evdeki erzak hırsızlığının ardından meydana gelen terör saldırısına ilişkin de Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada söz konusu ev ve çevresinde oturanların da ifadesine başvuruldu.

MÜCADELE KARARLIKLA SÜRECEK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da bölgede arazi koşulları her ne olursa olsun operasyonel faaliyetlerin sürdüğünü belirterek teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde mutlaka netice alacaklarını ve mücadele kararlı olduklarını vurguladı.

Maçka İlçesi'nde ilki 2005 yılındaki terör saldırılarında 6 kişi şehit düşmüş, 1'i sivil 8 güvenli mensubu da yaralanmıştı. İlçede geçen 16 Mayıs'ta Karaağaç Yaylası Mevkii'ndeki kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

PET ŞİŞEYE HAİN TUZAK

Maçka İlçesi'nde geçen 25 Haziran'da Samandıra Yaylası´nda PKK'lı teröristler, önceden pet şişe içerisine tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, devriye görevi yürüten askerlerin geçişi sırasında infilak ettirmişti. Patlamada Jandarma erler Halit Öztürk ile Ümit Fidan da yaralanmıştı.

POLİS NOKTASINA SALDIRI 3 ŞEHİT

Maçka İlçesi'nde geçen yıl 19 Temmuz'da Trabzon-Gümüşhane karayolundaki güvenlik noktasında kontrol yapan çevik kuvvet minibüsüne yönelik el bombalı ve silahlı saldırı sonrası teröristlerle girilen çatışmada polis memurları İbrahim Akın, Çağdaş Tamkoç ve Ramazan Donat şehit olurken 4 polis de yaralanmıştı.

Çatışma sırasında çevreden geçerken, kurşunların isabet ettiği bir dükkânın kırılan cam parçaları 28 yaşındaki Duygu Şeker´in koluna ve boynuna isabet ederek yaralanmasına da neden olmuştu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

Maçka İlçesi'nde geçen yıl 26 Ağustos'ta da tarihi Sümela Manastırı´na giden Çoşandere Vadisi'nin yüksek kesimlerinde arama, tarama faaliyeti yürüten Özel Harekât polislerine PKK´lı teröristlerce yapılan silahlı saldırıda polis memur Aydın Aksoy yaralanmıştı.

İLK SALDIRI 2005'TE OLMUŞTU

21 Ağustos 2005'te yine Trabzon´un Maçka İlçesi'nde, terör örgütü mensuplarının bir marketten alışveriş yaptığı ihbarını alan İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, markette kontrol yapmış, kontrol sırasında 3 kişi oldukları belirtilen terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, polis memuru Tolga Doğruel yaralanmış, olayda 1 terörist ölü, 1'i de yaralı ele geçirilmişti.

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