Ağrı il merkezi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tırın üzerindeki iş makinesi, kentin Tutak ile Hamur ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan Hamurderesi yolunun Tutak ilçesine bağlı Palandöken köyü mevkisindeki virajda tırdan düştü.
Düşen iş makinesi bu sırada karşı yönden gelen midibüse çarptı. AA'nın haberine göre; Kazada, midibüsteki 7 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İhlas Haber Ajansı ise olayda ölü sayısının 8, yaralı sayısının ise 15 olduğunu duyurdu.
Olayın ardından çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan ve 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden kişilerin araçtan çıkarılması için görevlilerce başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaza sebebiyle, karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
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Misafir 7 dakika öncetipik türkiye görüntüsü ya önlemini alsanaaa00
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Misafir 34 dakika öncekaza değil cinayet bu . toplu katliam00
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Misafir 41 dakika önceSorumsuzlar ülkesi olduk çıktık nedir bu kepazelik ya. Sen nasıl bir kamyon şoförüsün? şu hale bak ..00