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Sakarya'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 7 ölü

DHA: Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, 7 kişi hayatını kaybetti

18 Ağustos 2017 Cuma, 08:21:40 Güncelleme: 09:01:58

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan traktör, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.

Çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yaralılar, olay yerine yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ve özel araçlarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada işçilerin, fındık toplamak için Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.

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