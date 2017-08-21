Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün ziyareti öncesi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ürdün'e hareketi öncesi açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ürdün ile ilişkilerimizde 2016 yılından itibaren büyük bir ivme yaşanıyor. Gerek bakan düzeyinde ziyretler gerek iş adamları düzeyinde ziyaretler de icra edildi. Ürdün, FETÖ ile mücadelede ülkemize güzel bir destek vermiştir. Başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etmek fırsatı bulacağım.

Karşılıklı vize muafiyeti serbestisi anlaşması gibi belgeleri de imzaladık. Türkiye ve Ürdün bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke. Çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ürdün de bu süreç içerisinde yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.