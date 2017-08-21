Erdoğan'dan Aksakallı açıklaması: Askerlikte kırgınlık olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ürdün'e hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Zekai Aksakallı hakkındaki "kırgınlık" haberlerine ilişkin soruya, "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede bir görev verilirse asker gider görevini yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki görev süresi de doldu" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili "tutuklama" tartışmalarına yönelik soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Yargıdan böyle bir şey geldi mi? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, açıklamalarının ardından, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ürdün'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Ürdün'e gitti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Ürdün ile ilişkilerimizde 2016 yılından itibaren büyük bir ivme yaşanıyor. Gerek bakan düzeyinde ziyretler gerek iş adamları düzeyinde ziyaretler de icra edildi. Ürdün, FETÖ ile mücadelede ülkemize güzel bir destek vermiştir. Başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etmek fırsatı bulacağım.

Karşılıklı vize muafiyeti serbestisi anlaşması gibi belgeleri de imzaladık. Türkiye ve Ürdün bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke. Çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ürdün de bu süreç içerisinde yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Her iki ülkedeki gelişmeleri, Kral Abdullah ile ele alma fırsatı bulacağız. Harem-i Şerif ile ilgili konuları değerlendireceğiz. Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolüne önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bir daha benzer tacizlerin yaşanmasını asla istemiyoruz. Filistin'e önümüzdeki dönemde vereceğimiz desteğe ilişkin hususları da ele alacağız. Ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ZEKAİ AKSAKALLI'NIN ATAMASI

"Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede bir görev verilirse asker gider görevini yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki görev süresi de doldu. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte orada bu görevini devam ettirecek."

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI'NIN ZİYARETİ

"Ziyarette sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran ile müşterek harekatın yapılması her an gündemde. Bu dayanışma iki Genelkurmay Başkanı arasında görüşülmüş, bunun diplomatik boyutu ne olabilir bunların hepsini görüştük."

KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUKLANMASI TARTIŞMASINA YANIT

"Ben bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Yargıdan böyle bir şey geldi mi? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok."