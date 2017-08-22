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Aydın'da pompalı tüfekle vurulmuş 2 ceset bulundu

Aydın Nazili'de pompalı tüfekle vurularak öldürülen 2 kardeşin cesedi bulundu

22 Ağustos 2017 Salı, 20:56:07 Güncelleme: 20:59:00 AA

Aydın'ın Nazili ilçesinde alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Ercan Herdem (23) ve Erhan Herdem'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan inceleme sonucunda 2 kardeşin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesetler, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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