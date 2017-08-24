İzmir'de fotoğraf makineleri ve kamera satışı yapan Gani Güleç, kuzeninin düğününde ilginç bir olaya imza attı.

DHA'nın haberine göre, Fatih ve Hülya Dilekçi'nin düğününe katılan ve düğün çekimlerini yapan Gani Güleç, uzun takı kuyruğuna girmek istemeyince takıyı geline, kullandığı drone ile gönderdi.

PARALARI DRONE İLE GÖNDERDİ

Takı törenine geçildiğinde damadın babası ile toplamı 5 bin lira olan paraları uç uca ekleyen Gani Güleç, daha sonra paraları drone'a bağladı. Güleç, drone uçurarak 5 bin lirayı gelinle damadın bulunduğu yere gönderdi.

DAVETLİLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Drone ile para geldiğini gören damat ve gelin de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Drone'a bağlı paralar sökülerek geline takıldı.

İlginç anlar davetliler tarafından kamerayla kaydedildi.

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