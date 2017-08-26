İHA'nın haberine göre, Adana'nın Seyhan İlçesi D-400 karayolunda kimliği belirlenemeyen kamyonet şoförü, ışıklarda durduğu esnada uyuşturucu madde kullandı.

POŞET İÇERİSİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ALIP KULLANMAYA BAŞLADI

Poşet içerisinden uyuşturucu maddeyi alıp kullanan sürücü, trafikte bulunan diğer sürücülere şaşkınlık yaşattı. Kamyonet sürücüsü uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Trafikte bulunan diğer sürücülerin hayatlarını adeta hiçe saydı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI!

Söz konusu görüntüler, sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşıldı. Kamyonet sürücüsünün seyir halindeyken madde kullanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

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