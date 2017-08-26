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Adana'da,bir kamyonet şoförü, seyir halinde uyuşturucu madde alarak trafi

Kamyonet şoförü seyir halinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kamyonet şoförü, seyir halindeyken uyuşturucu madde kullanarak trafikte bulunan sürücülerin hayatını hiçe saydı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:26:44 Güncelleme: 10:31:33 İHA

İHA'nın haberine göre, Adana'nın Seyhan İlçesi D-400 karayolunda kimliği belirlenemeyen kamyonet şoförü, ışıklarda durduğu esnada uyuşturucu madde kullandı.

POŞET İÇERİSİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ALIP KULLANMAYA BAŞLADI

Poşet içerisinden uyuşturucu maddeyi alıp kullanan sürücü, trafikte bulunan diğer sürücülere şaşkınlık yaşattı. Kamyonet sürücüsü uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Trafikte bulunan diğer sürücülerin hayatlarını adeta hiçe saydı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI!

Söz konusu görüntüler, sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşıldı. Kamyonet sürücüsünün seyir halindeyken madde kullanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

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