Aydın- Muğla karayolundaki Gökbel tüneli yakınlarında 11:00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre özel bir firmanın tanıtımı için reklam tabelası dikilmek istendi. İHA'nın haberine göre; Tabela için kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangında makilik ve fıstık çamı ile kaplı onlarca dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yangına neden olduğu ileri sürülen kişiler için arama çalışması başlatıldı.

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