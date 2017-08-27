Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili şok detaylar!

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Conrad Otel'de oteldeki olay iddiaya göre şöyle gelişti: Sunucu Vatan Şaşmaz ve sevgilisi Filiz Aker dün akşam Conrad Otel'in lobisinde buluştu. Buluşma sırasında Aker'in yeğeninin de olduğu öğrenildi. Filiz Aker, daha sonra 10'ncu katta bulunan odasına çıktı. Vatan Şaşmaz'da Aker'in ardından odayı çıktı.



ODADA BULUNDU

Lobide bekleyen ve ismi öğrenilemeyen Aker'in yeğeni aramasına rağmen telefona cevap alamadı. Bunun üzerine yeğeni, görevlilerle birlikte 10'ncu kattaki odaya çıktı. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alınamadı. Yedek anahtarla girilen odada Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz yerde yatarken bulundu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in öldüğü belirlendi.

Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, "İkisi için de çok üzüldüm. Allah Vatan'ın ailesine sabır versin. Biz zaten burada eşimle beraber oturuyorduk. O da bizimleydi. Yukarı çıktı. 'Yarım saat işim var geleceğim sonra' dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Zaten duygusal konuşmalar da yapıyordu. Dedim acaba kendine zarar mı verecek diye. Biz sonra güvenlik aldık yanımıza yukarı çıktık. Sonra Vatan'ın yerde cenazesini gördüm. Kapı kapalıydı. Herhalde dedim oda kendisine zarar verdi. Arkadaşım gelecek dediği kişi Vatanmış" dedi.

Cinayet bilgisi üzerine otele gelen olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemeye göre Vatan Şaşmaz'ın vucudunda biri sırtından olmak üzere 4 kurşun girişi belirlendi. Filiz Aker'in ise şakağında kurşun girişi tespit edildi. Filiz Aker'in yaşadıkları tartışma sonrasında Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra bulundurma ruhsatlı tabancasıyla intihar ettiği belirlendi.



BİR AY ÖNCE ABD'DEN GELMİŞTİ

Vatan Şaşmaz'ın eski sevgilisi olan Filiz Aker'in ABD'de yaşadığı bir ay önce de Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Conrad Otel'e yerleşen Aker'in bir süredir burada kaldığı kaydedildi.



EŞİNDEN AYRILMIŞTI

Bir süre önce eşinden ayrılan eski sunucu Vatan Şaşmaz'ın önceki gece bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Doğum gününde arkadaşlarıyla eğlenen Vatan Şaşmaz'dan geriye çektirdikleri fotoğrafları kaldı.





TANIKLARIN BİLGİ AMAÇLI İFADESİNE BAŞVURULDU

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Tanıkların bilgi amaçlı ifadelerine başvuruldu.

3 DAKİKA ARAYLA ODAYA GİRMİŞLER

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otel çalışanlarından bazılarının ifadelerine başvuruldu. Ekipler diğer taraftan da otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın 3 dakika arayla odaya girdiği görüldü.



CİNAYETLE İLGİLİ İDDİALAR

İntihar ve cinayetin ardından Filiz Aker ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. İddialardan bazıları şöyle: Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in daha önce ilişkisi vardı. Filiz Aker, Amerika'da intihara kalkıştı. Yine iddiaya göre Vatan Şaşmaz ile Filiz daha önce İstanbul'un ünlü bir sitesinde komşulardı. 7 yıl önce asansörde tanıştılar. Sonra görüşmeye başladılar. Filiz Aker Vatan Şaşmaz'a aşık oldu. Aralarındaki yaş farkından dolayı Vatan Şaşmaz bu ilişkiye karşı çıktı. Vatan Şaşmaz bu sıra ünlü bir şarkıcının kızı ile nişanlandı. Bundan dolayı Filiz Aker bunalıma girdi.







VATAN ŞAŞMAZ

filiz aker