Yeni partide 'bozkurt ve 'Başbuğ' yasağı

Merkez Demokrat Parti adı altında birleşen ve MHP’den istifa eden Koray Aydın’ın da katılımıyla vitrini oluşturmaya başlayan MHP’li muhalifler, kurucular kurulu hazırlıklarını da sürdürüyor. “Siyasi merkeze yerleşmeyi hedefleyen” harekette tüzük, program, amblem, isim ve işaret çalışmaları devam ediyor.
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre partinin, Türk tarihinden ilham alan ve Cumhuriyet vurgusu üzerine kurulu olacak çizgisinin “hiçbir partide görülmeyecek şekilde” olacağı iddia edilen tüzük ve programa yansıtılmasının yanı sıra amblem ve de isimde de simgeleştirilmesi isteniyor.
Tasarımcı firma ve ekip; Türk tarihine, Cumhuriyet’e, kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapacak ve aynı zamanda da akılda kalacak, okuma yazma bilmeyenlerin de rahatlıkla oy pusulasında bulup tercihini yapabileceği basitlikte bir amblem üzerinde çalışıyor. AK Parti’nin ampulü, CHP’nin altı oku gibi akılda kalacak semboller aranıyor. Türk tarihinden bayraklar ve semboller üzerinde çalışma yapılıyor.
Öte yandan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığı etrafında birleşeceği açıklanan yeni yapıda, MHP’den ayrılanların öne çıkması, merkez iddialarına ilişkin soru işaretleri yarattı. Hareket, bu soru işaretlerini giderecek adımlar atacak. Kurucular kurulu açıklandığında merkez dengesinin açıkça görüleceği belirtilirken, Aydın’ın basın toplantısında salonun hazırlanışı ve salonu dolduran kalabalığın tezahüratlarına yansıyan bu değişim, merkez kaygısıyla vazgeçilen 2 simgeyi açıkça ortaya koydu. Yeni partide “bozkurt” işareti yapılamayacak. Alparslan Türkeş’in resmi de asılmayacak.
Aydın’ın “Yeni bir MHP açmak gibi tarihi bir hataya düşmeyiz” sözleriyle bu konunun özellikle altı da çizildi. “Bozkurt” selamını bir kenara bırakan eski MHP’iler, yeni parti çatısı altında yeni el işareti arıyor. Yeni partinin simgesi gibi kullanılacak, meydanlarda kalabalıklarla iletişimde etkili olacak yeni el işaretinin, “bozkurt” kadar etkili olabilmesi için görüşler alınıyor. Şimdilik kalabalıklara el sallayan yeni parti liderleri, Turgut Özal’ın ellerini havada kavuşturması, Necmettin Erbakan’ın baş parmağını kaldırması, son dönemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Rabia” işareti gibi bir işaret bulunamaması durumunda kürsülerden hiçbir partiyi çağrıştırmayacak şekilde sadece el sallamayı sürdürecek.
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