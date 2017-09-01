Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kıldığı Hz. Ali Camisi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın İslam dünyası ve millet için hayırlara, birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya vesile olması temennisinde bulundu.

İslam dünyasının Kurban Bayramı'na mahzun girdiğini ifade eden Erdoğan, "Bu Kurban Bayramı'na ne yazık ki İslam dünyası çok mahzun giriyor. Bir tarafta Suriye ve Irak'taki çatışmalar, diğer taraftan Arakan'daki çatışmalar, ülkemizde malum terörle vermekte olduğumuz mücadele... Bunların hepsi ister istemez bayramı bayram gibi karşılamamızı engelleyen gelişmeler olmuştur. Öyle veya böyle tabii ki bizler bu mücadelemizi ülkemizin içerisinde ve sınırlarımızdaki herhangi bir tehdide karşı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan'ın farklı bir felaket içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"20 bine varan mağdur, mazlum insanın Bangladeş'e geçiyor olması, hakikaten topraklarından, adeta evlerini terk ederek, köyler yakılarak terk ediyor olması ve yüzlerce Rohingya Müslümanının öldürülmesi.... Bunlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor ama ne yazık ki insanlık bunlara duyarsız. Bu arada ben şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak gerekli görüşmelerimizi İslam ülkeleri liderleriyle ve bunun dışında BM Genel Sekreteri Guterresi ile aptım. BM Mülteciler Konseyi noktasında da çalışmalarımızı arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Bizler de bunu devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin birliği ve beraberliği temennisiyle mesajını tamamladı.

"MACRON'UN NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ÇÖZME NOKTASINDA DEĞİLİM"



Soruları da yanıtlayan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu Sayın Macron'dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın antrenmanını izlediği hatırlatılarak sorulan "Akşam maça gidecek misiniz?" sorusu üzerine, Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile son hazırlıkları izlemek istediklerini dile getirerek, "Dün son hazırlıkları birlikte izleme fırsatımız oldu. Bugün de önemli bir müsabakaya çıkacaklar. Rusya önemli bir rakip. Hem bugünkü müsabakaya çıkmadan kendilerine bir heyecan, yüreklendirme yapabilir miyiz diye ziyaretimiz olsun hem antrenmanlarını da izleyelim istedim. Kendileriyle de sıcak görüşmelerimiz oldu. Kendilerine bu akşam yapacakları Rusya maçında başarılar diliyorum." diye konuştu.

"AMERİKA'NIN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de 2 gün önce bir gelişme yaşandı. Mahkeme, korumalarınızla ilgili iddianameyi kabul etti ve üstüne üstlük koruma müdürünüzü de iddianameye dahil etti. Daha önce bu karara tepki göstermiştiniz. Yeni bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna, şu karşılığı verdi:

"Bununla ilgili söylenecek tek şey zaten Dışişleri Bakanımız ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar, gerekli uyarıları kendilerine yaptılar. Bu, başlı başına skandaldır. Amerika'da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir. BM Genel Kurulu'na gelen misafirleri Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ekiplerinin koruma sorumluluğu vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ekipleri bizleri koruma sorumluluğunu yerine getirmiyorsa orada bize karşı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü PKK'nın mensuplarına karşı benim koruma görevlilerim görevini yapmayacak mı? Onlar da tabii ki bu saldırılar karşısında görevlerini ifa ettiler. Oradaki savcılık makamı, ki Obama döneminden kalma ve bir savcıdır, böyle bir şu anda iddianame hazırlamış olması vesaire bizi bağlamaz. Bizim bundan sonraki seyahatimizde de orada da fırsat bulursak Sayın Trump'la da ayrıca görüşeceğiz. Şu anda Dışişleri ve Adalet bakanlıkları bu konuyla ilgili gerekli görüşmeleri sürdürüyorlar. Amerika'daki bu gelişmeler iyi gelişmeler değildir. Hala bir FETÖ çetesinin koruma altında olduğu bir ülkedir Amerika. Bölücü terör örgütü PKK'nın adeta koruma altında olduğu bir ülke konumuna düşmüştür Amerika. Ben Amerika'nın tüm bu gelişmeler karşısında ne yapmak istediğini anlamakta zorlanıyorum."

ERDOĞAN BAYRAMDA İSTANBUL'DA OLACAĞINI BİLDİRDİ

ERDOĞAN NAMAZINI HZ. ALİ CAMİSİ'NDE KILDI



Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada bayram namazını kılan Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.