Genç mühendis işsizlik nedeniyle intihar etti

Antalya'da, işsiz olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen jeofizik mühendisi 38 yaşındaki E.Ö, oturduğu apartmanın 9'uncu katındaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede annesi ve babasıyla yaşayan jeofizik mühendisi E.Ö, iddiaya göre uzun süreden beri işsiz olduğu için bunalıma girdi. Ö., bunalımın etkisiyle, kaldığı odanın penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları müdahalede E.Ö'nin öldüğünü belirledi. Bu sırada gelen Ö.'nin annesi gözyaşı döktü. Polis ekipleri Ö.'nin cesedinin bulunduğu yeri güvenlik şeridiyle kapatıp görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ö.'nin uzun süreden bu yana işsiz olduğu için bunalıma girdiğini öne süren komşuları, genç mühendisin kendisini eve kapattığını, hiç dışarı çıkmadığını söyledi. İncelemelerin ardından E.Ö.nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.