Terör örgütü PKK'nın hain planını güvenlik güçleri bozdu

Şırnak'ta yüksek gerilim hattını geçtiğini direği havaya uçurmak ve bölgede elektrik kesintisine neden olmak isteyen terör örgütü PKK'nın planını güvenlik güçleri bozdu. Terör örgütü PKK'nın yüksek gerilim hattının geçtiği direğe bağladığı zaman ayarlı bomba patlamasına dakikalar kala imha edildi.

Habbertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın yüksek gerilim hattını geçtiği direklerini altına yerleştirdikleri bombayı patlatarak bölgedeki yerleşim yerlerini karanlığa mahkum etmek istediği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesi Derebaşı köyü yakınında bulunan yüksek gerilim hattının geçtiği direklerin altına patlayıcı yerleştirildiğini belirleyen ekipler, hemen olay yerine gitti.

Yapılan araştırmada ekipler, yüksek gerilim direğine bağlı zaman ayarlı bombayı buldu. 200 gram plastik patlayıcı ve yaklaşık 6 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş bomba patlamasına dakikalar kala imha edildi. Bombayı yerleştiren teröristlerin bulunması için bölgede geniş çapta araştırma başlatıldı.