Tartışan sürücülerden birinin ateş etmesi sonucu kurşun isabet eden araçtaki kadın hayatını kaybetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Güngören'de yol tartışması yapan sürücülerden birinin ateş etmesi sonucu Ankara plakalı diğer araçta bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Saldırgan kaçtı.



Güngören Çinçindere Caddesi'nde bugün saat 15.45 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre iki sürücü arasında yol tartışması yaşandı. Sürücülerden biri araca ateş ettikten sonra kaçtı. Ankara plakalı olan araçta bulunan bir kadın hayatını kaybederken, Veysel Yıldız adlı sürücü ise ağır yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçla kaçan saldırgan, yaklaşık 2 kilometre sonra aracı terk edip kayıplara karıştı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından da yararlanarak saldırganı yakalamak için bölgede operasyon başlattı.



İlk bilgilere göre olayın yol tartışmasından kaynaklandığı belirtilirken, polis aracın takip edilip edilmediğini de araştırıyor.

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