Güzellik mitlerine dikkat!

Gözlerin ruhun aynası olduğu söylenir, fakat ya yüzümüz? Cildiniz ona ne kadar baktığınız ve nasıl bir yaşam sürdüğünüz hakkında birçok şey söyler. Bazı doğru bilinen yanlışlar var ki cildi olumsuz etkiler. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.

SİYAH NOKTALARDAN BANTLAR YARDIMI İLE KURTULABİLİRSİNİZ!

Yanlış. Çünkü siyah nokta bantları sadece burundaki kirleri temizler. Gözeneklerde bulunan siyah noktaları çıkarmaz.Bant üzerinde gördükleriniz yüzeysel kirlerdir. Siyah noktalardan gözeneklerin açılması gerekir.

SELÜLİTLERE ÇARE KREMLERDİR

Bu da yanlış. Selülitle mücadele edilecekse belirli krem ya da jeller mucizevi etki yaratmazlar.Selülitlerden kurtulmak için bir dermatoloji uzmanına danışarak doğru uygulamalar seçmelisiniz.

GÜNEŞ KREMİ SADECE YAZIN SÜRÜLÜR

Güneşin yaydığı UVA ışınları (kırışıklığa sebep olanlar) tüm yıl boyunca aynı derecede güçlü yansırlar. Siz gözünüzle görmüyor olabilirsiniz ama UVB ve UVA ışınlarına maruz kalan cilt, yaşlılık lekeleri, kırışıklıklar ya da en kötü durumda cilt kanseri gibi ciddi problemlerle karşılaşabilir. O yüzden kışın bile yüzünüze, ellerinize cilt tipinize uygun güneş koruyucu krem sürmelisiniz.

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YAĞLI CİLDİN NEMLENDİRİCİYE İHTİYACI YOKTUR

Nemlendirici, sağlıklı cilt hücrelerinin korunmasında önemli bir bileşendir. Yağlı ciltlerin de diğer ciltler gibi nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Yağsız, su bazlı olanları tercih etmelisiniz eğer cildiniz yağlı ise...

AKNEYİ SIKARSAN KURTULURSUN

Tam tersi akne asla sıkılmamalıdır. Çünkü sıkılırsa aknenin içinde bulunan enfeksiyonu ve inflamasyonu da dağıtmış oluyorsunuz, bunun sonucunda hem yüzde iz oluşuyor, hem daha da büyüyor.

YÜZÜNÜZÜ NE KADAR ÇOK YIKARSANIZ O KADAR İYİ

Cildinizin bir yağ dengesi var. Her akla gelindiğinde cilt temizliği için yüz yıkamak bu doğal dengeyi bozar. Fazla temizlenen cilt tahriş olabilir, yağ dengesi bozulduğundan sorunlu bir görüntü oluşturabilir.

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