Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Onur Evren Yılmaz, vücudumuzdaki benlerin kanaması ya da kaşıntı yapması durumunda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini söyledi.

Cildinde bene sahip olan kişilerin kendilerinin de bir takım kontroller yapabileceğini belirten Dr. Onur Evren Yılmaz, "Bunun için bazı kriterler var. Bunlardan bir tanesi, benin ortasından sanal bir çizgi çekerek ikiye böldüğümüzde iki yarım arasında bir simetri bozukluğu var mı buna bakabiliriz. Eğer herhangi bir asimetri varsa bu şüphelendiğimiz bir kriterdir" dedi.

Yılmaz, benin içinde renk tonu farklılıklarının olması, çapının 6 milimetreden büyük olması ve benin kaşıntı yapması durumunda da şüphelenilmesi gerektiğini kaydetti.

"TÜM BENLER UYGUN YÖNTEMLE ALINABİLİR"

Bir benin iyi ya da kötü huylu olduğunun kesin tanısının ancak parçanın çıkartılarak patolojik incelemeye gönderilmesiyle mümkün olduğunu belirten Yılmaz, "Bunun yanında uzman bir hekim tarafından yapılan muayenede de benin karakteri hakkında fikir sahibi olunabilir" diye konuştu.

Ciltteki benin alınmasının herhangi bir sakıncası olmadığını söyleyen Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Tüm benler uygun yöntemlerle alınabilmektedir. Bu uygun yöntemler içinde cerrahi olarak çıkarılması, radyo frekans yöntemlerle alınması, soğutularak kriyoterapi dediğimiz yöntemlerle alınması ve uygun benlerde patolojiye gitmeyecekse yani emin olduğumuz benlerde lazer tedavisiyle çok iyi sonuçlar alınabilmektedir."

Tehlikeli benler

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