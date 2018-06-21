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Yakın arkadaşı Alpay Aydın’ın dönem dönem ; ‘sen neden şarkı söylemiyorsun, birçok şarkıcıdan sesin güzel, iyi bir eğitimle güzel yerlere gelirsin’ demesiyle müzikle profesyonel anlamda ilgilenmeye başlayan Hacer Tülü, madem öyle sen şarkılarımı yap, ben de bu işe gireyim deyince Tanımadın Say ve Çok Selam Söyle şarkılarının ortaya çıktı. Ve Hacer Tülü’nün müzik yaşantısı başlamış oldu. Aranjörü Ünal Aşkın’ın teşvikiyle Şan Öğretmeni Zehra Belevi’den sıkı bir şan eğitimi almaya başladı.