Gomis hakkında ırkçı paylaşıma tutuklama talebi

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e yönelik 'maymun' benzetmesiyle tweet attığı için hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de 20 Ağustos 2017'de Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan Twitter üzerinden ırkçı bir paylaşımda bulunmuştu. Büyük tepki çeken tweet sonrası Hepcan, özür dilemiş ve söz konusu paylaşımı silmişti.

GALATASARAY'DAN SAVCILIĞA BAŞVURU

Ancak Galatasaray Spor Kulübü bu tweetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan savcılık, Hepcan hakkında soruşturma başlatmış ve ifadeye davet etmişti.

Hepcan, savcılığın talimatı üzerine İstanbul Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığında ifadesi alınan Hepcan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.

Hepcan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.

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