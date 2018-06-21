Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu, Merve Boluğur'u sildi

Geçen aylarda Hakan Sabancı ile kısa bir birliktelik yaşayan Sakuçoğlu’nun ardından Boluğur, arkadaşının eski aşkıyla birlikte olmaya başladı. Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur’un uzun süredir yakın arkadaşı olan Eliz Sakuçoğlu ile arası bozuldu