Hakim ve Savcılara Silah Tedariki ile ilgili yönetmelik yürürlükte

Hakim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hakim ve savcılar, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat ederek, doğrudan MKE'den tabanca satın alabilecek.

AA'nın haberine göre; ayrıca, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşleri Dairesi Başkanlığı da hakim ve savcı sayısını dikkate alarak, ihtiyaç duyulan tabancaları, MKE'den temin edebilecek.

Hakim ve savcıların satın alabilecekleri tabancaların marka, model ve fiyatı Adalet Bakanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının resmi internet sitelerinden duyurulacak. Tabanca satın alma talepleri ise Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden toplanacak.

Hakim ve savcılar, tabanca alımında sağlanacak muafiyetler kapsamında, bir yerli, bir ithal olmak üzere en fazla iki tabanca satın alabilecek.

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