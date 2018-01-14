Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan saldırı gerçekleştirildi.
Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er yaralandı.
Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
ŞEHİT ASKERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yaralanan Adana Kozan nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit olurken, aynı saldırıda 3 asker de yaralandı.
Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Askeri yetkililer, sözleşmeli piyade er Bülent Alp'in şehit olduğu haberini ilçeye bağlı Hacıbeyli Mahalllesi'ndeki annesi Müşerref ve babası Mahmut Alp'e bildirdi. Acı haberle şehidin annesi, babası ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çiğdem ve Muhammet (7) adında iki kardeşi bulunan şehit erin 1,5 yıllık asker olduğu öğrenildi.
YÜREK BURKAN PAYLAŞIMLAR
Şehit Sözleşmeli Er Bülent Alp, sosyal medyadaki hesabında 'Herkesin korktuğu ölümü biz dağlarda oyun niyete oynuyoruz' diye yazdığı görüldü.
Alp'in, 27 Kasım'daki paylaşımında ise 'Daha dün beraber yemek yediğim kardeşim peygamber efendimize komşu oldu. Ne garipsin dünya' diye paylaşımda bulunması dikkat çekti.
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