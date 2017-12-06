Hakkari'de PKK mühimmatı ele geçirildi

DHA'nın haberine göre; Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"05.12.2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında Katırgediği mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet gece görüş cihazı,1 adet el dürbünü, 2 adet el bombası, 200 kilogram amonyum nitrat, 2 tüp, 400 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 300 metre tökez teli, 5 roketatar sevk fişeği, 20 tabanca fişeği, 1 telsiz batarya şarj cihazı,15 pil bloğu, 2 şemsiye, bölücü terör örgütüne ait 20 kıyafet, 3 uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

hakkari

pkk

terörist