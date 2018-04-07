Hakkari'de terörle mücadele

AA'nın haberine göre Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçe merkezinde 20 Nisan 2016'da sona eren "Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gülle" müşterek operasyonu öncesinde ve sırasında, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının, ilçenin birçok yerine mayın, el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat sakladıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu patlayıcı maddelerin 2017 ve 2018 yıllarında yerleşim yerlerinde yaşayan çoğunluğu çocuklar olmak üzere sivil vatandaşların hayatını kaybetmelerine veya yaralanmalarına sebep olması nedeniyle, Valiliğimizin talimatları çerçevesinde 7 Nisan'da Yüksekova ilçesine bağlı Dize, Eskikışla, Mezarlık, Güngör ve Cumhuriyet mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekipleri tarafından 3 ay süreyle arama tarama faaliyetlerine başlanılacaktır."

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