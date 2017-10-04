Hakkari'de hain saldırı! 4 asker şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'deki terör saldısında 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi Güvenli mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de yaşanan menfur saldırı ile ilgili Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "4 Ekim 2017 tarihinde Hakkari Yüksekova Esendere bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen hain saldırıda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

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