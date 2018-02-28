İstanbul'da KM11 numaralı Ahmet Yesevi-Kartal Metro seferini yapan otobüsün şoförünün, bir kadına tokat attığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kadın yolcunun yanı sıra diğer yolcuların da tepkilerini gösterdiği görülüyor.

"SEN BANA DOKUNAMAZSIN"

Görüntülerde, kadın yolcu, şoföre yönelik olarak, "Sen bana dokunamazsın. Ben seni şikayet etme hakkına sahibim" diyor.

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