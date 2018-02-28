Görüntüler, Ankara'dan - Yozgat'a sefer yapan bir yolcu otobüsünden. İçerisinde yaklaşık 30 kişinin bulunduğu otobüsün şoförü, yolcularının ve diğer sürücülerin can güvenliğini bir an olsun düşünmeden, saatlerce cep telefonuyla konuştu. Zaman zaman gözünü yoldan ayıran şoförü, yolcuların uyarıları da durdurmadı. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

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