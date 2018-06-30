Agion Oros Körfezinde yer alan Ouranoupoli, Athos Dağı’nın en büyük yerleşim yeri. Hemen karşısında 2 deniz mili uzaklıktaki Ammouliani ve yanı başındaki minik adalar topluluğu Drenia (Eşek Adası) ile cezbedici. Selanik’e 130, İpsala Gümrük Kapısı’na 335, İstanbul’a ise 585 kilometre uzaklıkta. Yoksa yakınlıkta mı demeliyim? Anlayacağınız yaklaşık İstanbulİzmir arası kadar bir mesafeden bahsediyoruz. 4 yıl sonra yine Ouranoupoli’deyim... Pek çok yönden yakın hissettiğimiz o kasabalarda, o sulardayım.



TAM BİR SIĞINAK

Feribot iskelesinde, Athos Adası’ndaki manastıra gitmek için motor bekleyen bir Ortodoks papazı var önümde. Elinde cep telefonu muhtemelen kendisini almaya gelecek kişi ile konuşuyor. Yanında valizi... İskelenin her iki yanında rengârenk kayıklar ve Ege’nin muhteşem görüntüsü... Papaz efendinin elinde cep telefonu olmasa kendinizi geçmiş yüzyıllardan birinde hissetmeniz mümkün. Ouranoupoli, kadınların giremediği, erkeklerin de bin bir evrak işi sonrasında özel izinle girilebildiği Ortodoksların kutsal mabedi... Athos Dağı’nın girişinde, Halkidiki bölgesinde, yarımadanın en kuzey ucunda yer alan kasaba... Karşısındaki Ammouliani Adası’nda 4 yıl önce kalmış, harika zaman geçirmiştim. Halkidiki’ye pek çok kez geldim; en çok ortadaki yarımada Sithonia’da kalmıştım. Bir kez de Kassandra’da bir gece konaklamıştım. Sithonia ve Athos, dev ormanları ve şahane koylarıyla sığınağım olmuştur. 4 yıl önce buradan tekrar görüşmek üzere ayrılmıştım. Sözümü tuttum. Çoğu Marmara Adası’ndan göçüp bu topraklara yerleşmiş güzel insanların yerindeyim. Adını Yunanca “kum” anlamına gelen “Ammos”tan alan Ammouliani de pek değişmemiş. Sağlı sollu taverna, restoran, kafe ve mağazaların arasından Prosforio Kulesi’nin bulunduğu meydana kadar her şey aklımda kaldığı gibi. Athos Adası’nda ziyaretçilerin ve yerlilerin yarattığı bir hareketlilik var. Diğer yandan Ammouliani’ye giden feribot yanaşmak üzere. Etrafta sakinlik ve dinginlik hâkim.

KRİTİKOS

Akşam yemeği için gideceğim yer belli, Kritikos! Giannis (Yannis), Giritli bir ailenin ikinci kuşak temsilcisi Ouranoupoli’de eşi Efi ile işin başındalar.

PROSFORİO’NUN KULESİ

Levent Özçelik'in HT Cumartesi'de yer alan yazısına göre Prosforio’nun Kulesi, limanın girişinde yer alan Ouranoupolis’in simgesi. Halkidiki’deki Athos Dağı’nda bulunan Vatopedi Manastırı’nın korunması için 14. yüzyılda inşa edilmiş. Prosforio’nun kulesi, üç ana yapısal-tarihsel evreden geçtiği için (Bizans Dönemi 11-12. yy.), ilk kat inşa edilmiş, üç katın eklendiği Osmanlı evresi (1585) ve 19. yüzyılda iç kısmı ahşaptan yapılmış.

EAGLES PALACE

Bu oteli geçen sefer gözüme kestirmiştim. Ouranoupoli Kasabası’nın girişindeki bu beş yıldızlı otele o günden bugüne bir de Eagles Villalar eklenmiş. Atina’dan bildiğimiz Michelin yıldızlı, yaratıcı Yunan mutfağıyla ünlenen Spondi açılmış. Asıl ilgimi çeken, dört yıl önce hayran kaldığım ıssız Drenia Adası’nda, misafirlerine özel küçük bir plaj açması... Eagles Palace sahipleri Tornivoukas Ailesi, Selanik’in önemli turizm yatırımcılarından... Selanik’teki The Excelsior ve City Hotel de ailenin işletmeleri.

ROBINSON, CUMA VE EŞEK ADASI

Ouranoupoli’nin karşısında, Ammouliani Adası’nın yanı başındaki Drenia Adası, bölgedeki en özel yerlerden. Yerli halk Drenia’ya ya “Eşek Adası” diyor. Burada sadece martılarla baş başayız Robinson ve Cuma gibi. Martılar kuluçka döneminde olduğundan dikkatli olmamız tembihleniyor. Haksız sayılmazlar söylediklerinde, bir ara 80’lerde TRT’de yayımlanan Nestoro Ungaro’nun korku ve gerilim dizisi Martı Adası, aklıma gelmedi değil. Dünyanın en güzel denizi Ege’nin ortasında küçücük bir adada martılar ve siz. Başta dediğim gibi İstanbul’dan otomobille İzmir kadar uzakta bir keşif Ouranoupoli ve çevresi...

KOYLARI VE PLAJI İLE BOZCAADA