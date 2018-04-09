Oscar Ödüllü oyuncu Halle Berry (51), Instagram’da nasıl formda kaldığını fotoğraflarla anlattı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yoga ve boks yaparken ya da ağırlık kaldırırken çekilmiş fotoğraflarını 2.6 milyondan fazla takipçisiyle paylaşan Berry, “Spor yaparken çabuk sonuç almaya çalışılmayın. Sadece yaptığınız şeye bağlı kalın ve enerji bulduğunuz sürece sürdürün” diye yazdı.

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