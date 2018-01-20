Daily Mail'in haberine göre, 33 yaşındaki beş çocuk annesi Nomveliso Nomasonto Mdoyi, nefes almada zorluk sorunu nedeniyle, hamileliğinin dokuzuncu ayında hayatını kaybetti.

Genç kadının defni için cenaze işlemleri yapan bir firmayla anlaşıldı. Ancak cenazeden önceki gün, kadının hayatını kaybetmesinin üzerinden 10 gün geçtikten sonra Mdoyi'nin tabutunu açtıklarında, kadının bacakları arasında bebeğin cansız bedenini buldular.

Uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olmuş olabileceğini ifade ettiler.

Çalışanlardan biri, "Cenazeyi morgdan aldığımızda, kadının bacakları arasında cansız bebek yatıyordu. Öyle şaşırdık ve korktuk ki, bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşününemedik. Yirmi yılan fazla zamandır bu işi yapıyorum, daha önce böyle bir şey ne gördüm ne duydum" dedi.

Anne ve bebeğin beraber gömüldükleri ifade edildi.

Nomveliso Nomasonto Mdoyi

Mthayisi

Mbizana

Güney Afrika

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