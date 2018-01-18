Karınları şişmeye başlayınca hamile sandılar ama gerçek bambaşka çıktı!

Gine'de hamile kalamayan kadınlara sahte bitkisel tedavi uygulayarak, kendilerini hamile zannetmelerine yol açtığı gerekçesiyle bir 'şifacı' gözaltına alındı.
N'na Fanta Camara'nın, hamile kalamayan kadınlara bitki kürleri ve ilaçlar vererek, kadınların karınlarının şişmesine ve hamile gözükmelerine yol açtığı belirtiliyor.
Yaşları 17 ila 45 arasında değişen 700 kadının Camara'nın 'hamilelik tedavisi'nden etkilendiği belirtiliyor.
Sahte tedavi için hastalar kadına 33 dolar ödüyor. Ülkede aylık ortalama gelir 48 dolar.
Polis, Camara'nın ayda binlerce dolar kazandığını tahmin ediyor. 'Şifacı' kadın ise sadece hastalara yardım etmeye çalıştığını söylüyor.
Gine'nin başkenti Konakri'de Camara'nın tutulduğu polis merkezinin önünde 200'den fazla kadın, Salı günü protesto gösterisi düzenledi.
Afrika'da geleneksel şifacıların tedavi uygulaması oldukça yaygın.
Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılında Afrikalıların yüzde 80'inin geleneksel tedavi yöntemleri uyguladığını açıkladı.
Protestoculardan biri BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu kadını ilk görmeye gittiğimiz günden bu yana bir yıl geçti" dedi.
"İlk ziyaretimiz sırasında istifra etmemize yol açan bitkisel kürler verdi. Bizim için iyi olduğuna bizi inandırdı. Biri bunu almaya devam ettiği zaman, karnı da şişmeye başlıyor.
"Bir süre sonra, tekrar ziyaretine gittiğimizde, karnımıza dokunarak bizi muayene etti ve bize hamile olduğumuzu söyledi."
Camara'nın kendilerine doktora görünmemelerini tembihlediğini de söyleyen protestocu, hamile kaldıklarını öğrendikleri zaman şifacıya hediye olarak tavuk ve kumaşlar vermelerinin beklendiğini de söyledi.
Bazı kadınların 12 ila 16 ay boyunca karınlarının şiş kaldığı belirtiliyor.
47 kadını muayene eden bir doktor, kadınların uzun dönemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Camara ise, yanlış bir şey yapmadığını savunuyor.
Gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Kadınlara) rüyalarını gerçekleştirmeleri için yardım etmeye çok çalışıyorum ancak gerisi Allah'a kalmış" dedi.
Mahkemenin Camara'yı yakın zamanda insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan ceza vermesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.