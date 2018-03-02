AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN sabaha karşı saat 03.51’de Başak burcunda bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunayda iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konularda önemli duygusal sonuçlar karşımıza gelebilir. Ay’ın Neptün’le olan karşıtlığı bazı duygusal hayal kırıklıklarına açık olacağımızı anlatıyor. Yeni fırsatlar, seçenekler karşımıza gelirken diğer yandan hayal kırıklıklarına, fedakârlıklara açık olacağız. Kafamızı net tutumalı, sorumluluklarımızın üzerine düşmeli, agresif tutumlardan kaçınmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, sağlığınızı ve günlük beslenme alışkanlıklarınızı tetikleyebilir. Günlük iş hayatınızın akışındaki değişimler sizi ruhen zorlayabilir. Endişelerden uzak durmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal ortamlarda tanışacağınız veya tanışmış olduğunuz bir insanla kendinizi aşkın ortasında bulabilirsiniz. Hislerinizden emin olun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, ev, aile ve yuva alanlarınızda hassas ve duygusal sonuçları karşınıza getirebilir. Önemli bir aile işine odaklanabilir, bir meseleyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, yakın çevrenize dikkat çekecek. Uzun ve geniş vadeli konularla ilgilenirken daha kısa vadeli ve yakın çevrenizde dönen olaylarla ilgileneceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunayla birlikte elinize para geçebilir. Tam da aile hayatınız için yapacaklarınızı devreye sokmuşken, bu dolunay parasal konularda desteğiniz artacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, kişisel hayatınız için vereceğiniz önemli kararları gündeme getirebilir. İlginizi kendinize, yapacaklarınıza, girişimlerinize, sağlığınızla ilgili konulara kaydırabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, stresinizi artırabilir. Bir olayın içyüzüyle veya kadersel birtakım olaylarla karşılaşabilirsiniz. Canınızı sıkan fedakârlıklarınızın ve iyiliklerinizin size dönüş şekli olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunayda, sosyal çevrenizdeki hareketliliğin hayatınıza yansıdığını göreceksiniz. Bu dolunayda arkadaş ilişkilerinizde bazı kararlar ve sonuçlar almaya yatkın olabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, kariyer alanlarınızda hassas gelişmeleri karşınıza getirebilir. Ailenize ve kendi iç dünyanıza odaklandığınız bu dönemde önemli işler için harekete geçebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay zamanında bir seyahat imkânı ortaya çıkabilir. Uzun zamandır istediğiniz geleceğe yönelik bir adım ilginizi büyük konulara ve olaylara kaydırmanıza neden olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay ortak para alanlarınızda gerçekleşiyor. Partnerinizin hayatındaki maddi değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Mirasla ilgili konuların öne çıktığını görebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunayla birlikte dikkatinizi özel hayatınıza çeviriyorsunuz. İkili ilişkilerinizde, özel hayatınızda önemli kararlar oluşabilir. Taşınmayla ilgili konular öne çıkabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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