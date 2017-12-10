BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN, özel hayatımızda görmezden gelmek isteyeceğimiz, kendimizi kandıracağımız etkiler etrafımızda olacak. Parasal konularda ve harcamalarımızda gerçekçi olalım. Özel ilişkilerimizde aldanmalar ve yanılgılar artabilir.
Olayları kavrama yeteneğimiz artacağından, hafta içinde sorun yaşadığımız konularla başa çıkabilmek için Uranüs’ten alacağımız olumlu açılar bizi rahatlatabilir. Bilgimiz ve farkındalığımız giderek artıyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal konularda mücadeleleriniz devrede olabilir. Az tanıdığınız insanlarla ilişkilerinizde gerçekçi olun. İnsanları gözünüzde büyütme gibi etkiler sizi zorlayabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanı yakın markaja alabilirsiniz. Ortak parasal konularda fazla açılmayın. Arkadaş ortamlarınızda bir proje varsa, bazı ilişki sorunlarına karşı dikkatli olun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birlikte çalıştığınız insanlara karşı daha anlayışlı olun. Özel ilişkilerinizde kolay etkilenmeler altında olacaksınız. Olaylara geniş açıdan bakmayı denemeniz gerekiyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Programınızdaki belirsizlikler günlük hayatınızın akışında bazı sorunlara neden olabilir. Uzak çevrenizden alacağınız bazı haberler kendinizi sorgulamanıza yol açabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğlence ve aşk hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi zorlayabilir. Alışverişlerinizde beklentinizin altında sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konuşmalar sizi yanıltabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnatlaşmalara dikkat edin. Aile ilişkilerinizde gerçekçi olun. Karşı tarafı gözünüzde gereksiz yere yüceltmemeli, oluşacak olaylara karşı net yaklaşımlar sergilemelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda mücadeleci bir sürece gireceksiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde ve iletişimsel konularda hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi iyi organize etmelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, hayatınızda beklenmedik hareketlenmeler oluşabilir. Aşk hayatınızda sahip olduklarınıza odaklanabilirsiniz. Bazı sorunlara ve hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize dönük olmanız, özel ilişkilerinizi zorlayabilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Aile hayatınızdaki bazı ilişkileriniz sorun veya hayal kırıklıkları yaratabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Takım çalışmalarınızda enerjinizi etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Özel hayatınızda ve kariyerinizde bazı ilişkilerinizi gözünüzde büyütmeyin yoksa üzülürsünüz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili koşturmalarınız artabilir. Sağlam ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz sıkıntı yaratabilir. Herkese hak ettiği kadar değer vermelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurtdışı seyahatlerinizde veya işlerinizde enerjinizi rahat kullanabilirsiniz. Bu alanlarda şanslarınız olacak. İş ilişkileriniz, toplum önü bağlantılarınızda sorunlar yaratabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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