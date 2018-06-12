BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün itibarıyla iletişim gezegeni Merkür, Yengeç burcuna geçecek. Duygusallığımız önem kazanıyor. İletişimimizde alınganlıklar ve hassaslıklar ortaya çıkabilir. Savunmacı bir yöntem izleyebiliriz. Ailemizle iletişimimiz artabilir. Güvenliğimizi her zamankinden daha fazla konuşmaya başlayacağız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür 2 hafta boyunca ev ve aile evinizde hareket etmeye başlıyor. Evinizle ilgili konulardaki çözümsel yaklaşımınız, aile büyüklerinizle olan iletişiminizde öne geçecek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda sezgilerinizle hareket edeceksiniz. Yakın çevrenizle iletişiminizde hassas davranacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
2 hafta boyunca maddi konularda zorlandığınız konular üzerine kafa patlatabilirsiniz. Ticari anlaşmalar ve görüşmeler için uygun bir dönemden geçiyorsunuz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli görüşme ve anlaşmalar gündeme gelebilir. İfadeniz rahatlayacağından planlarınızı ve projelerinizi dillendirebilir, aklınızdaki konularda rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planlarınız için bu 2 hafta boyunca harekete geçmemelisiniz. Arkanızdan konuşan insanlar artabilir. Bu durum biraz da dikkatsiz hareket etmekten kaynaklanıyor olacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Organizasyona yönelik işlerinizde, sosyal ortamlarda, davetlerde ve grupsal çalışmalarda hassas taraflarınız ortaya çıkabilir. Öte yandan arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanınızda sezgisel ve korumacı tavırlarla ilerleyecek, alınganlık yapmaya müsait olacaksınız. Patronlarınızla konuşmalarınızı artırabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret ve hukuk alanlarınızda ilerlemeye başlayan Merkür, iletişiminizi hızlandıracak. Önemli iş görüşmeleri gündeme gelebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa giderler, harcamalar, banka işlemleri, vergi, kredi, faiz, nafaka, miras alanlarında becerilerinizi artırabilirsiniz. Bu alanlardaki görüşmeleriniz hızlanacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
2 hafta boyunca özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Danışmanlık almak istediğiniz konular varsa bu dönemde harekete geçebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızdaki görüşmeleriniz, konuşmalarınız hızlanacak. Sağlığınızı gözden geçirmek ve rutin kontrollerinizi yaptırmak için uygun bir 15 gün içinde olacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda duygularınızı dile getirebilir, korumacı davranabilirsiniz. Sanata, spora ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde sezgilerinizden alacağınız güçle hareket edebilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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