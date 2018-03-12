HAFTAYA BAKIŞ
HAFTAYA Ay, Oğlak burcundayken işlerimize ve yapılması gerekenlere odaklanarak başlıyoruz. Yarın önemli şanslar ve fırsatlar karşımıza gelirken, özel hayatımızda ve ilişkilerimizde sıkıntılar ortaya çıkabilir.
Cumartesi günü Mars, Oğlak burcuna geçiyor. Enerjimizi daha çok iş ve kariyer konularına yönlendireceğimiz bir döneme giriyoruz. Yine cumartesi günü Balık burcunda oluşan yeniayla birlikte yeni girişimlerimiz ve başlangıçlarımız devreye girebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya önemli işlerinizde üstleneceğiniz önemli sorumluluklarla başlayacaksınız. Üzerinizde garip bir tembellik olabilir. Yaşayacaklarınızı gözünüzde büyütmeyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, dış ortamlarda yapacağınız işlerde herkes sizin gücünüzü konuşabilir. Özel hayatınızdaki huzurunuzu sosyal ortamlarınızdaki insanlarla paylaşabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kontrol etme isteğiniz öne çıkabilir. Kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapılacak önemli konuşmalarda olaylara tek taraflı bakmamalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel ilişkilerinizde önemli konular ön plana çıkabilir. Farklı davranmak ve değişik tepkiler vermek isteyeceksiniz. Büyük resmi görmeli ve şanslarınızı iyi değerlendirmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınızla ilgili konularda önemli değişimler yaşanabilir. Uzun zamandır uğraştığınız bir sorun çözümlenebilir. Duygusal olarak anlık iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız, aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla ilgili konularda harekete geçirici konularla başlayabilir. Doğru ve etkili iletişimle, duygusal hayatınızı kuvvetli tutabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda çok önemli olaylar yaşanacak. Sevdiğiniz insanı vereceğiniz anlık tepkilerle şaşırtabilirsiniz. Bu hafta, iş hayatınızda çok şanslı oluşumlar devreye girecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta boyunca özellikle kısa vadeli işlerinizde güzel sonuçlar elde etmeye yatkın olacaksınız. İş alanlarınızda bazı ilişkilerinizi yeniden yapılandırma ihtiyacı ön plana çıkacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda yapılması gereken işlerinizi halledeceksiniz. Gelişen olaylar karşısında soğukkanlılığınızı ve enejinizi korumaya çalışın. Duygusal olarak iniş çıkışlarınız olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Verdiğiniz kararlarla güçlü bir şekilde yolunuzda ilerleyeceksiniz. Aile ilişkilerinizde bu hafta sıcakkanlı tavırlar geliştirmelisiniz. Sevdiğiniz insana anlayışla yaklaşmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dışarıdan gelecek şanslara ve fırsatlara karşı tepkisiz kalamayacaksınız. Herkes sizin yerinizde olmak istiyor, bu yüzden şikâyet etmek yerine şükretmeye ağırlık vermelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi iyi ve güçlü hissediyorsunuz ama hayatınızda bazı belirsizlikleriniz olabilir. Gelecek planlarınız için atacağınız adımlarda sabırsızlık etkisinden uzak durmalısınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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