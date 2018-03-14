AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın öğlene kadar Ay, Kova burcunda dolaşıyor. Yeni insanlarla tanışıp kaynaşmak, arkadaş edinmek ve kendimizi dışarı atmak için doğru zaman. Bugünlerde daha dostane, anlayışlı ve yardımsever hissedebiliriz. İsteklerimiz ön plana çıkabilir. Vurdumduymaz, sınırları aşan tavırlar sergilememiz de mümkün.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, kibar tavırlarınız ve iyi görünen yapınızla sosyal alanda başarılı adımlar atacaksınız. Zaman zaman sorumluluklar üstünüze gelebilir ve siz onlardan kaçma eğilimi gösterebilirsiniz. Bu sene, önemli işlerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz, yalnız olayları biraz akışına bırakmalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal alanlarınız aydınlanmaya başlıyor. Daha çok gezecek ve renkli davetler içinde yer alacaksınız. Bu aralar özel hayatınız hariç her konuda kendinizi güçlü hissedeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çalışıyorsanız iş alanında şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Bu aralar enerjinizi istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz bu da üzerinizde sinir yapabilir. Sakin kalmaya çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat veya eğitim konuları önceliğiniz olacak. Uzaklardan alacağınız haberler kendinizi iyi hissetmenize neden olabilir. Bugün çevrenizle güzel planlar yapacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı değiştirecek olaylarla bugün iç içe olabilirsiniz. Özellikle kalabalık ortamlarda isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınız hızlanırken ayak uydurmaya çalışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınıza vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Ortaklaşa para konularında halletmeniz gereken işleriniz olabilir. Bir yandan da çocuğunuzun sorumluluklarını üstleneceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gereken günlük işlerinizi halletmek sizi rahatlatacak. Bu aralar yapacağınız planları başkaları belirleyebilir. Hırsınızı iyi yönlendirmeli ve ailenize yardımcı olmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınıza veya varsa çocuğunuzla ilgili konulara yönelecek, hızlı hareket etmekten kendinizi alamayacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç gün boyuncu ailenize vakit ayırmalısınız. İşinizdeki yoğunluklar, kendinize vakit ayırmanıza engel olabilir. Aileniz için yapacağınız harcamalar ön plana çıkacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akraba veya kardeşlerinizle görüşebilir, onlarla sıcak ilişkiler kurabilirsiniz. Eğleneceğiniz ortamlara girdiğinizde mücadeleden kaçının ve her şeyi bir oyun olarak görmeyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu sıralar alışveriş yapma isteğiniz artabilir. Bir yandan maddi konularda kendinizi güvene almak isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi hâlâ istediğiniz gibi yönlendiremiyorsunuz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi zinde ve iyi hissedeceksiniz. Açık havada bulunma isteğiniz yüksek olacak. Yakın çevrenizle iletişiminiz sizi harekete geçirecek. Fikirlerinizi daha renkli hale getirin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnız kalma isteğiniz yoğunlaşacak. Hayatınızda hâlâ bazı kararsızlıklarınız var ama maddi konularda ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Vereceğiniz sözlere dikkat edin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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