HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya , Koç burcunda Uranüs’le birleşen bir yeniayla başlıyoruz. Önemli adımlarımız ve girişimlerimiz için harekete geçebiliriz. Beklenmedik oluşumlar hayatımızda yer edebilir. Bu hafta önemli fırsatlar karşımıza gelecek. İlişkilerimizde sevdiklerimizden destekler görebiliriz. Cuma gününden sonra oturaklı ve pratik yönlerimiz öne çıkacak.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız, hayalperest, akıllı, cesur, lider ve girişken bir insansınız. Bu özellikleriniz size iş hayatınızda başarı kazandırabilir. İnatçı yönlerinizi dengelemeniz başarınızı pekiştirebilir. 30’lu yaşlarınızdan sonra kendinizi iyi hissedeceğiniz ikinci bir iş alanınız olabilir. Bu sene, hızlı ve beklenmedik kararlar alabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniayla beraber planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Yapacağınız doğru başlangıçlar işlerinizin hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Değişik ve farklı olanın peşinden gideceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ve bilinçaltınızı yenilemek, kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçmek için uygun bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hayatınızı etkileyecek önemli adımlardan kaçınmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerin startını hızlı ve beklenmedik olaylarla verebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendireceğiniz bu dönemde farklı olanın peşinden gideceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oluşan yeniay kariyerinizde ve aile düzeninizde yeni olasılık ve oluşumları karşınıza getirebilir. Beklenmedik olaylara açıksınız. Ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işler ve yurtdışı bağlantılı konularda adımlarınızı destekleyen bir yeniay olacak. Geleceğinize etki edecek önemli kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, ortak parasal işlerinizde önemli kararları karşınıza getirebilir. Partnerinizin hayatında beklenmedik gelişmeler oluşabilir. Mirasla ilgili konular gündeminizde olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinizde ve ortak işlerinizde beklenmedik oluşumlarla önemli kararlar alabilirsiniz. Karşı tarafın hayatında da hızlı gelişmeler oluşabilir. Bir taşınma devreye girebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınız hareketlenecek. Önemli işlerinizde ve sağlığınızla ilgili konularda beklenmedik ve farklı olana açık olacaksınız. Tansiyon ve kalple ilgili iniş çıkışlar sizi yorabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda almak istediğiniz kararları uygulayabilirsiniz. Çocuk yapmak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Beklenmedik, farklı ve sıra dışı olaylara açık olmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgili kararlarınızı devreye sokacaksınız. Emlak alım-satımıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniayı girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına kullanabilirsiniz. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, bilgisayara dayalı işlerinizde hızlı ve çok önemli olaylar karşınıza gelebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda hızlı ve beklenmedik olaylar yaşanabilir. Parasal işlerinizde sıra dışı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Önemli başlangıçlarınızı bu yeniayda devreye sokabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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