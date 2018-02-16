BUGÜN DOĞANLAR İÇİN
BUGÜN doğduysanız sez- gileriniz çok güçlü ve onları doğru kullanmasını biliyorsunuz. Etrafınıza karşı rahat tavırlarınız ve nazik duruşunuz çevrenizdekileri fazlasıyla etkiliyor ama bazen gereksiz alınganlık, kırılganlık ve küskünlükler yaşıyorsunuz.
Alışkanlıklarınızı yeniden ve etraflıca gözden geçirmeniz gerekiyor. Özel hayatınızda başarılısınız. Bu sene, hayatınızda önemli açılımlar oluşabilir. Fırsatları kullanın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş tutulmasıyla beraber çevreniz değişebilir. İşten elde edilen gelirlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Farklı düşüncelerinizi zorlanmadan hayatınıza dahil edebileceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde düşündüklerinizi uygulamalı, esnek ve farklı yaklaşımlarınızın size kazandıracağını bilmelisiniz. Önemli bağlantılar işinizde kolay ilerlemenize neden olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzak çevrenizin hayatındaki önemli değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Uzaklardan önemli haberler alabilirsiniz. Bu tutulma eğitim konularınızı hızlandırabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu tutulmada partnerinizin hayatında parasal yönden hızlı ve beklenmedik gelişmeler olabilir. Bir vergi, kredi ve borçla uğraşabilir veya bir borcun altına girebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilikle ilgili adımlar söz konusu olabilir. Bu tutulmada, bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Ortak işlerinizde hızlı adımlar devrede olacak, fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş tutulması, iş ve hizmet alanlarınızda oluşuyor. Birlikte çalıştığınız insanların hayatındaki değişimlere, evcil hayvanlarınızın ve kendinizin sağlık durumuna dikkat edin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş tutulması, aşk hayatınızı etkileyecek. Değişimleri rahat karşılayacaksınız. Evliyseniz bebek haberi alabilir veya çocuk sahibi olmak için harekete geçebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgi dolu etkileşimlerle aile hayatınızda dengeyi sağlayabilirsiniz. Bu tarihten sonra evlenmeyi ve yuva kurmayı düşünüyorsanız işlerin rahat ilerlediğini görebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim, satış, reklam, tanıtım, pazarlama, eğitim, yayıncılık, radyo ve televizyon alanlarında işleriniz hızlanacak. Çevrenizdeki insanların hayatında önemli açılımlar oluşabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Cebinize giren parayla ilgilenecek ve yatırımlarınızı artıracak işlerin önünüze geldiğini fark ede- ceksiniz. Fırsatları değerlendirin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
16 Şubat yakınlarında (+, - 3gün) doğduysanız hayatınızda çok önemli değişimler oluşabilir. Bu tutulma sizi parlatabilir ve yaptığınız işlerde size büyük başarı verebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik olaylara maruz kalabilir, bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu tutulmada olayları iyi kontrol etmelisiniz. Hayata adapte olarak olayları rahat karşılayabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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